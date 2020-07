Leeds : Bielsa se confie sur le titre de champion

Les gens attendaient cette promotion depuis longtemps donc il n'est pas difficile d'imaginer le bonheur que les gens ressentent maintenant. Le trophée me rend heureux mais je travaille dans le football depuis 40 ans, donc un titre ne change pas vraiment le pourcentage de trophées que j'ai. Ce qui me rend heureux, c'est le fait que j'ai gagné avec ce groupe de joueurs. Ce qui a engendré la promotion était la capacité fantastique des joueurs", a commenté Bielsa.

💬 "I’d like to dedicate this achievement to our supporters"

En fin de contrat, Bielsa n'a pas voulu parler de son futur

Depuis vendredi, Leeds est assuré d'évoluer en Premier League pour la saison 2020-2021 après une attente longue de 16 ans. Marcelo Bielsa, architecte de cet accomplissement à la tête de l'équipe, s'est confié sur les émotions ressenties. Le technicien argentin a confié ses sentiments, alors que son équipe s'est imposée sur le terrain de Derby County, dimanche (1-3) dans le cadre de l'avant-dernière journée de Championship.Arrivé à Leeds lors de l'été 2018, Marcelo Bielsa, passé par l'Olympique de Marseille et Lille en Ligue 1, n'a pas souhaité parler de son futur, alors qu'il est en fin de contrat avec le mythique club anglais. "Je ne veux pas me concentrer sur moi., a-t-il commenté. Souvent imprévisible, Bielsa s'était notamment signalé en quittant son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille après la première journée de la saison contre Caen en 2015. L'homme, âgé de désormais de 64 ans, avait également quitté la Lazio Rome, de façon soudaine, après s'être engagé à en devenir l'entraîneur.avait alors justifié la Lazio, en juillet 2017. Il y a fort à parier que Leeds fera tout son possible afin d'offrir des garanties au technicien argentin.