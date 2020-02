Le Zamalek enchaîne et gagne la Supercoupe d'Egypte

Le Zamalek enchaîne les titres. Moins d'une semaine après avoir remporté la Supercoupe de la CAF au détriment de l'Espérance de Tunis, les Chevaliers Blancs ont décroché une autre Supercoupe, celle d'Egypte, en battant Al-Ahly aux tirs au but (0-0, 4-3). Après une rencontre âpre et disputée, les deux équipes cairotes n'avaient pu se départager. La séance fatidique commençait mieux pour les Diables Rouges, qui réussissaient leurs trois première tentatives, alors qu'Achraf Bencharki manquait la sienne côté Zamalek. L'échec du Marocain ne permettait pas aux hommes de René Weiler de finir le travail, et la chance tournait quand Mohamed Hany et la recrue sénégalaise Aliou Badji rataient leur tir au but. Tarek Hamed et Abdallah Gomaa ne tremblaient pas et offraient à leur équipe la quatrième Supercoupe d'Egypte de son histoire en même temps qu'un surcroît de confiance avant de retrouver l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions. Avant cela, le Zamalek et Al-Ahly sont supposés croiser le fer de nouveau lundi pour un sommet de la Premier League. Une rencontre dont Patrice Carteron, l'entraîneur du Zamalek, a réclamé le report.

لقطات من احتفال لاعبينا ببطولة السوبر المصري. 😌🥁 pic.twitter.com/INCPz1rU9q — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2020

Les onzes de départ :



Al-Ahly : El Shennawy, Hany, Rabiaa, Y.Ibrahim, Maaloul, Dieng, El Sulaya, Afsha, El Shahat, Geraldo, Ajayi.



Zamalek : M.A.Gabal, Emam, Alaa, El Wensh, AbdelShafy, T.Hamed, Sassi, Obama, Zizo, Bencharki, Mostafa Mohamed.