Le Wuhan FC de retour en Chine

Des joueurs inquiets durant le séjour



Emilio Butragueño, vice-président du club, a reçu les joueurs et le staff technique du Wuhan Zall FC au Santiago Bernabeu. pic.twitter.com/v8neld5rst

Le paradoxe est total. Le Wuhan Zall FC était, depuis la fin du mois de janvier, en stage dans le sud de l'Espagne afin de préparer la nouvelle saison de Chinese Super League. Mais aussi, afin d'éviter d'être contaminé par le coronavirus dans la ville mère du virus. Alors que l'Espagne est en train de subir la pandémie de plein fouet, la Chine, quant à elle, est dans une phase descendante concernant la propagation. Ce sont donc 50 membres (27 joueurs+le staff technique) du Wuhan FC qui ont rallié la Chine.En Espagne, l'équipe chinoise a connu des fortunes diverses. Ils se sont vu refuser l'entrée du centre d'entraînement dans lequel ils devaient travailler. Certains adversaires ont annulé les matchs amicaux prévus à l'occasion. En plus de cela, les joueurs et le staff technique étaient inquiets vis-à-vis de leurs familles restées sur place. Dans ce marasme, le Wuhan FC a eu la chance d'assister au Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, le 1er mars dernier. Les joueurs du Wuhan FC attendent désormais d’être fixés sur le sort du championnat chinois de football, qui n'a pas pu démarrer.