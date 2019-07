Le vibrant hommage de Zidane à son frère disparu

Zinedine Zidane a eu la douleur de perdre cette semaine son frère Farid, emporté par une longue maladie. Via son compte Instagram ce dimanche, l’entraîneur du Real Madrid rend hommage à son "grand frère de cœur".

"Tu m’as toujours montré le chemin. Tu étais juste, généreux, courageux. Tu aimais tant les autres et les autres t’aimaient tant ! Je suis tellement fier de toi. À jamais dans mon cœur", écrit le champion du monde 1998 dans un message accompagné d’une photo en noir et blanc de son frère et lui.