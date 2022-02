Le Variétés Club de France sur beIN SPORTS

Afin de promouvoir l'égalité hommes-femmes dans la société et dans le sport, mais aussi pour soutenir la lutte contre les violences faites aux femmes, beIN SPORTS FRANCE diffusera ce mercredi 23 mars en direct à 19h00 le match caritatif organisé par le Variétés Club de France face à une équipe de légendes de l'ESTAC.

Les fonds récoltés bénéficieront à l'association SOLIDARITE FEMMES AUBE, soutenue par la FONDATION DES FEMMES. Composé d’anciennes gloires du football international féminines et masculines, d’artistes et de personnalités médiatiques, le Variétés Club de France affrontera ainsi au Stade de l'Aube à Troyes les plus grandes Légendes de l’ESTAC, qui joueront aux côtés du Maire de la ville, François Baroin.

La composition des équipes

Variétés Club de France : Juan ARBELAEZ, Sonny ANDERSON (consultant beIN SPORTS), Mathieu BODMER, Smaïl BOUABDELLAH, Laure BOULLEAU, Daniel VAN BUYTEN, Nicolas DOUCHEZ, Roméo ELVIS, Sidney GOVOU, Jessica HOUARA, Christian KAREMBEU, Alizé LIM, Jean-Pierre PAPIN (consultant beIN SPORTS), Robert PIRES, Claudia TAGBO. Manager Général : Jacques VENDROUX

ESTAC Légendes : François BAROIN, Valérie BAZIN-MALGRAS, Charlotte BERTHOLLE, Samuel BOUTAL, Mohamed BRADJA, Sladjan DJUKIC, Nicolas GOUSSÉ, David HAMED, Tony HEURTEBIS, Richard JEZIERSKI, Mamadou NIANG, Benjamin NIVET, Damien PERQUIS, Gaëtane THINEY. Entraîneurs : Alain PERRIN et Jean-Marc FURLAN

La production et la retransmission de cette rencontre s'inscrivent dans le cadre du programme beINSPIRED de beIN MEDIA GROUP, qui visent notamment à promouvoir l'égalité hommes-femmes dans le sport, à donner une plus grande visibilité au sport féminin, mais aussi à partager avec les abonnés les histoires et causes solidaires les plus inspirantes. Pour en savoir plus, rendez-vous ici ! SOLIDARITE FEMMES AUBE est une association qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales dans le département de l'Aube. Pour assister à la rencontre et les soutenir, rendez-vous sur le site de l'ESTAC. En complément de la diffusion du match solidaire, un documentaire retraçant l'histoire du Variétés Club de France sera diffusé à 21h00 sur beIN SPORTS 1.

Le lien vers la billetterie, c'est ici