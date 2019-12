STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #TPMZSC pic.twitter.com/rJHpomAdcy — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 30, 2019

. Devant leur public, les Corbeaux, ce samedi. Fidèle au plan qui avait fait son succès en Coupe de la Confédération la saison passée, les Egyptiens se présentaient compacts sur la pelouse de Kamalondo., victime d'une crise de paludisme, les hommes de Pamphile Mihayo s'armaient de patience et parvenaient à(60eme), avant de doubler la mise dans la foulée par Trésor Mputu (66eme) et de parachever le succès par Jackson Muleka, encore lui (84eme). Entré en jeu une paire de minutes avant le début de ce festin offensif,. La jeunesse, alliée à l'expérience, avait permis aux hôtes de remporter ce choc entre quintuples vainqueurs du trophée, et dedu quatre-vingtième anniversaire du club. Les Congolais s'installent provisoirement aux commandes du groupe A, avant la rencontre Primeiro de Agosto – Zesco United en cette fin d'après-midi.