Le superbe hommage de Thierry Henry au Roi Pelé

Un hommage de plus au Roi. Jeudi dernier, le monde du football était en deuil après l'annonce officielle du décès de Pelé, légende du Brésil et vainqueur trois fois de la Coupe du monde avec la Seleção (1958, 1962 et 1970). Décédé à l'âge de 82 ans, le Roi avait finalement perdu son combat contre le cancer du Colon. Mais il ne sera jamais oublié et il a reçu de très nombreux hommages de la part de tous les grands noms du football mais également de personnes célèbres dans d'autres domaines que le ballon rond. Hier, c'est Thierry Henry qui a décidé de livrer quelques mots émouvants pour l'ancien buteur de Santos.

L'hommage d'Henry à Pelé

"C'est vraiment triste. Le Roi est mort, mais ce Roi est éternel. Tant qu'il y aura du foot, tant qu'il y aura une Coupe du monde, on parlera toujours de Pelé. C'est une inspiration pour toutes les générations, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin des temps. Tout le monde était Brésilien ce jour-là. Pelé représente énormément pour le foot. Mais certaines légendes ne meurent pas et ce sera toujours pour la vie. Merci pour tout", a confié Henry au micro de Prime Video. Autant dire que les mots de l'ancien attaquant d'Arsenal et du FC Barcelone ont été forts mais qu'ils sont à la hauteur de ce que représentait Pelé pour tous les footballeurs.