Le super agent Pini Zahavi inculpé en Belgique

Une source proche du dossier a confirmé vendredi à l'AFP les informations de plusieurs médias. Cet homme d'affaires israélien âgé de 78 ans a été inculpé pour "faux et usage de faux", "escroquerie" et "blanchiment d'argent" par un juge bruxellois, avant d'être remis en liberté sous conditions, a précisé cette source. Visé depuis 2018 par un mandat d'arrêt international dans le cadre de cette enquête, il a été auditionné puis inculpé après avoir répondu à une convocation. L'inculpation remonte à plusieurs semaines. Parmi les conditions de sa libération figure l'obligation de se présenter à toute future convocation de la justice belge, a-t-on encore indiqué de même source.

L'enquête ouverte en avril 2018 porte sur les conditions de la prise de contrôle du Royal Excel Mouscron en 2015. La justice belge soupçonne Pini Zahavi d'avoir agi via des sociétés écrans pour contourner l'interdiction faite aux agents de joueurs de posséder eux-mêmes un club. "Des sociétés étrangères auraient permis de camoufler le contrôle du club de Mouscron par un agent de joueurs, le dénommé P.Z.", écrivait fin 2018 le parquet fédéral belge, chargé de la criminalité organisée. Selon la presse belge, Pini Zahavi l'avait repris en 2015 par l'intermédiaire d'un fonds maltais, avant de le céder un an plus tard à une société gérée par son neveu, en conservant de fait le contrôle.

Gerard Lopez a repris Mouscron en 2020

En février 2019, le club de Mouscron avait été placé sous administration judiciaire et son compte bancaire gelé provisoirement, à la demande du parquet fédéral. Pini Zahavi n'est plus aux manettes du club, repris en 2020 par l'homme d'affaire luxembourgeois Gérard Lopez (ancien propriétaire du Lille-OSC en France et désormais propriétaire des Girondins de Bordeaux). Joint vendredi par l'AFP, le parquet fédéral a simplement confirmé l'inculpation, refusant toute précision. M. Zahavi, enregistré comme agent de joueurs en Angleterre, vit entre Londres et Tel Aviv. Il est réputé très discret sur ses affaires.

L'ancien journaliste sportif s'est fait connaître en bouclant les principaux transferts de Manchester United dans les années 2000, notamment celui de Rio Ferdinand pour un montant record à l'époque en Angleterre. Son nom est également associé au rachat de Chelsea, en 2003, par le milliardaire russe Roman Abramovitch dont il est considéré comme un proche. A l'été 2017, il avait participé au transfert de la star brésilienne Neymar du FC Barcelone vers le PSG pour 222 millions d'euros.