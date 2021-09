Le Red Star (N1) écarte son entraîneur, Habib Beye en intérim

"Ce lundi 13 septembre au matin, la direction du Red Star a notifié à Vincent Bordot et Jimmy Modeste, respectivement entraîneur principal et entraîneur-adjoint du Red Star FC, leur mise à pied à titre conservatoire", est-il écrit sur le site du club de Saint-Ouen, dans la banlieue nord de Paris. L'équipe de Seine-Saint-Denis, septième du précédent championnat, compte six points après six journées de N1. Vendredi, elle s'est lourdement inclinée 6-0 contre Annecy. Son prochain match est programmé vendredi contre Villefranche.

En fin de contrat, Bordot a été prolongé d'une saison fin mai par le Red Star, qui avait annoncé au même moment l'arrivée comme adjoint de Habib Beye. Ce dernier, ancien défenseur de Strasbourg, Marseille et Newcastle notamment, "continuer(a) à animer les séances d'entraînement du groupe professionnel" en compagnie de l'entraîneur des gardiens Faouzi Amzal et du responsable de la préparation physique Randy Fondelot, a précisé le Red Star.