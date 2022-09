Le record de tirs au but pulvérisé

25 - Il y a eu 25 tirs au but marqués lors du match entre Dinan et Brest (12-13), record lors d’une séance de tirs au but dans l’histoire de la Coupe de France à partir des 32es de finale. Incroyable. #CoupedeFrance #DLFCSB29 pic.twitter.com/Bd9PVnBohT

— OptaJean (@OptaJean) December 19, 2021

Brest et Dinan délogés de la 1ère place

Le dimanche 11 septembre dernier, un record de France a été pulvérisé dans le plus grand anonymat. Jusqu'à la publication d'un article de nos confrères de Dordogne Libre paru ce mercredi. Celui-ci informe que. Incapables de se séparer au bout du temps réglementaire, puis du temps additionnel, les deux clubs ont alors automatiquement basculé sur les coups de pied de réparation, sans passer par la case prolongation.Les acteurs l'ignoraient mais ils allaient entrer dans l'histoire. Toujours aussi proches, y compris dans ce nouvel exercice, les deux communes périgourdines se marquent à la culotte et atteignent rapidement la barre des dix tirs au but de part et d'autre. Puis celle des vingt, donc des 40 au total. Et celle des 44, signifiant que. Lors du 3eme passage, la situation s'est enfin décantée.Anthony Boulestier de Javerlhac, habituellement si précis, a expédié son penalty sur le poteau. "Sur les deux premiers, je ressentais la pression. Là, c’était bien retombé. J’y suis allé serein. J’aurais sans doute dû y mettre la même concentration" a confié le joueur à Dordogne Libre. Cet échec a donc mis fin à. En décembre 2021, Brest et Dinan avaient déjà fait fort avec leur séance de 24 minutes (12-13) qui avait vu les pensionnaires de Ligue 1 accéder aux 16eme de finales de la Coupe de France.