Le Real ne se relève pas

A moins de trois semaines désormais de la reprise de la Liga, le Real Madrid n’a toujours pas remporté le moindre match de préparation – si ce n’est aux tirs au but contre Arsenal après un nul 2-2. Défait par le Bayern le 21 juillet (3-1), le club merengue a surtout sombré face à l’Atletico de Madrid le week-end suivant (3-7). Un véritable naufrage collectif que les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas su éclipser ce mardi à l’Allianz Arena de Munich devant Tottenham, finaliste malheureux de la dernière édition en date de la Ligue des champions.

Malgré un nouveau onze de départ séduisant sur le papier (Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Kroos, Lucas Vazquez - Rodrygo, Benzema, Hazard), le Real est très vite apparu en mal de rythme et de solutions face aux virtuoses londoniens que sont les Son, Kane et autre Eriksen. Passé un premier orage - essuyé par un Navas plutôt convaincant dans la cage ce soir, au détriment de Ndombele notamment (20e) – les Madrilènes ont cédé sur une action symptomatique de leurs lacunes du moment: une passe ratée de Hazard sauvée de la touche par un Marcelo qui se faisant s’est mué en passeur décisif pour un Kane en embuscade (1-0, 22e).

But refusé à Rodrygo

Les jambes manifestement lourdes, beaucoup trop tendres défensivement et guère inspirés à l’offensive, les partenaires de Modric ont tout juste réagi en première période sur ce bon centre du Croate instantanément repris par Benzema dans la surface. Hors cadre (27e). Après la pause, Rodrygo a certes trouvé le chemin des filets à la retombée d’un bon ballon de Marcelo mais sa réalisation a logiquement été invalidée pour un hors-jeu (75e). Puis l’entrée en jeu de Kubo dans les dix dernières minutes a apporté un peu d’allant et de fraîcheur au jeu merengue. En vain. Parrott, pour les Spurs, s’est même procuré la meilleure opportunité en sonnant le montant gauche du but défendu par Navas (86e).

Mercredi, le Real Madrid tâchera de rectifier le tir devant le Bayern ou Fenerbahçe, deux formations qui s’affrontent dans la soirée afin de rallier comme les Spurs la finale de la Audi Cup. Deux autres rencontres amicales sont d’ores et déjà programmées contre le Red Bull Salzbourg (le 7 août en Autriche) et l’AS Rome (le 11 août en Italie). Avant une reprise du championnat le samedi 17 août sur la pelouse du Celta Vigo. D’ici là, Zinedine Zidane a du pain sur la planche.