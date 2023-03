Le Portugal facile, Retegui encore buteur et la victoire historique du Kazakhstan... Le résumé des qualifs à l'Euro 2024

C'est tout simplement historique pour le Kazakhstan ! Pourtant mené jusqu'en deuxième période, il aura fallu seulement 15 minutes aux Bleu et Jaune pour inverser la tendance et inscrire trois buts qui leur offrent la victoire. En larme à la fin de rencontre devant les 38 000 supporters de l'Astana Arena, le gardien Shatskiy n'a pas su contenir son émotion. En remportant ce match face au favori du groupe H le Danemark, le Kazakhstan fait un premier pas vers une possible qualification.

Sept, c'est le nombre de buts qu'a inscrit l'Islande contre le Liechtenstein. Un match fou dans lequel la petite île d'Europe a inscrit son record de but lors d'un match officiel.

Le Portugal déroule, Retegui enchaîne

Mené par un Cristiano Ronaldo des grands soirs, le Portugal n'a fait qu'une bouchée du Luxembourg. Avec notamment un doublé de CR7, et des buts de Felix et Leao, l'équipe de Roberto Martinez s'est imposé 6-0.

Lui aussi est particulièrement en forme depuis qu'il a été appelé avec l'Italie. Pour son deuxième match sous le maillot de la Nazionale, Mateo Retegui y est une nouvelle fois allé de son but. Une réalisation qui ne devrait pas calmer les envies des clubs européens de rapatrier l'italo-argentin.