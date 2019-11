Le nouveau défi de Laure Manaudou

Laure Manaudou se lance un nouveau challenge sportif, et pas n'importe lequel ! Après le raid polaire du Finland Trophy en janvier et le Swimrun (course et nage) auquel elle a participé cet été à Arcachon, l'ancienne nageuse participera du 30 novembre au 6 décembre à la deuxième édition du Half Marathon Des Sables, dans le désert d'Ica au Pérou. La championne olympique 2004 du 400m nage libre devra parcourir 120 km à pied en autosuffisance alimentaire. Le parcours, étalé sur quatre jours dont un de repos, est séparé en trois étapes, une de 30 km, une autre de 65 km et la dernière de 25 km. Accompagnée de deux amies pour cet événement, elle aura à cœur de relever ce défi auquel ont pris part 350 personnes l'an dernier.