Le Nigeria connaît son programme du mois prochain. Les Super Eagles disputeront des matchs amicaux contre la Côte d’Ivoire et la Tunisie en Autriche les 9 et 13 octobre prochains. L'annonce en a été faite ce jeudi par le président de la Fédération nigériane de football (NFF), Amaju Pinnick. Ces rencontres viendront mettre fin à une trêve forcée de près d'un an. En raison des reports causés par la pandémie de coronavirus, les joueurs de Gernot Rohr ont disputé leur tout dernier match en novembre 2019. C'était à Maseru, face au Lesotho pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Les coéquipiers de Victor Osimhen l'avaient emporté (4-2). Avec six points, le Nigeria est en tête de son groupe, qui compte également le Bénin, le Lesotho et la Sierra Leone, qu'il affrontera en novembre prochain.