Le Maroc tient son sélectionneur

Le doute n'était plus vraiment permis. Depuis son départ au début du mois d'août du Wydad Casablanca, vainqueur cette année de la Ligue d'Afrique des champions, Walid Regragui se rapprochait encore un peu plus du poste de sélectionneur du Maroc.



Annoncé comme favori pour succéder à Vahid Halilhodzic, même avant le limogeage du Bosnien le 11 août, Regragui a trouvé un accord avec les dirigeants des Lions de l'Atlas, indique lundi la plateforme d'information Alyaoum24.



Né à Corbeil-Essonne il y a 46 ans, Walid Regragui était un habitué du Championnat de France, passé par Toulouse, Ajaccio, Dijon et encore Grenoble. Il aura le privilège de diriger le Maroc lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre).