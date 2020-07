Le Maroc reprend sous haute surveillance

Le Maroc est le premier pays nord-africain à reprendre le chemin des terrains. Après plus de quatre mois d'interruption en raison du coronavirus, les footballeurs de Botola 1 et 2 vont terminer la saison débutée à l'automne 2019. Après le second échelon dimanche, c'est l'élite qui reprend ses droits ce lundi. En tête du classement au moment de l'interruption, le Wydad Casablanca, champion en titre, va tenter de conserver son avance sur ses poursuivants, au premier rang desquels pointait le FUS Rabat. Le grand rival local du Raja Casablanca n'est que 6eme mais compte 5 matchs en moins.

Des aménagements particuliers

Cette reprise, qui survient à une période estivale habituellement dédiée au repos des organismes, sera entourée de précautions sportives particulières. Les entraîneurs bénéficieront comme leurs homologues européens de la possibilité de procéder à cinq changements lors d’un seul match au lieu des trois autorisés jusqu'alors. La Fédération marocaine (FRMF) a également accordé aux joueurs une « pause de rafraîchissement » toutes les 30 minutes. Les rencontres se disputeront en fin d'après-midi ou en soirée (18h, 20h, 22h), à raison de deux par club et par semaine.

Une reprise progressive

C'est aussi et surtout sur le plan sanitaire que le protocole s'avère strict. Dans un contexte de déconfinement progressif dans le pays, les joueurs de Botola 1 et 2 ont repris l’entraînement par groupes de 5 sur un demi-terrain après avoir subi un test de dépistage au Covid-19. Si des cas épars ont été détectés, deux clubs ont été particulièrement touchés : le MAS Fès et le KAC Kénitra. Joueurs et membres du staff de ces deux pensionnaires de deuxième division ont été placés en quatorzaine la semaine passée, ce qui va entraîner certains aménagements du calendrier de ce championnat. Quant à la saison 2020-2021, son coup d'envoi a été fixé au 16 octobre 2020.