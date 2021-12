Le Maroc monte en puissance contre la Jordanie / Coupe Arabe (1er tour)

Au contraire de l'Egypte ou de la Tunisie, le Maroc respecte tous ses adversaires à la Coupe Arabe de la FIFA. Les Lions de l'Atlas en ont donné la preuve ce samedi face à la Jordanie, en s'imposant de façon nette et sans bavure (3-0) sur la pelouse du stade d'Al-Rayyan. Contre le 91e mondial, les hommes d'Houcine Ammouta ont fait la différence avant la pause, grâce à Yahya Jabrane (4e), Badr Benoun (25e) et Mohamed Chibi (45e+3) et parachevé leur succès en toute fin de rencontre sur un penalty transformé par Soufiane Rahimi (88e).

Le onze marocain :

Avec 6 points, le Maroc s'empare seul de la tête du groupe C. La deuxième rencontre du jour opposera l'Arabie Saoudite à la Palestine.