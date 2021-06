Le Maroc gagne mais Halilhodzic attend mieux

Le Maroc a battu le Burkina Faso (1-0), samedi à Rabat en match amical. Après des tentatives infructueuses de Rahimi (31e) et En-Nesyri (49e), le salut est venu des pieds d'Achraf Hakimi. D'un magistral coup franc, le champion d'Italie n'a laissé aucune chance à Hervé Koffi. Un but dédié à son coéquipier intériste Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque en plein match lors du match du Championnats d'Europe entre le Danemark et la Finlande. Une deuxième victoire par la plus petite des marges pour les coéquipiers d'Hakim Ziyech, après celle enregistrée mardi face au Ghana.

En conférence de presse après la rencontre, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Vahid Halilhodzic a salué la victoire de ses hommes tout en faisant preuve de son habituelle exigence. « C'était un peu difficile contre une très belle équipe burkinabé. On a des difficultés à trouver des espaces en ce moment. Après notre but, on a trop reculé, cela a donné des opportunités à nos adversaires. C'est bien d'avoir terminé sur une victoire, mais en septembre il faudra être plus déterminant et efficace en éliminatoires de la Coupe du monde. » Le Maroc recevra le Soudan avant d'aller en Guinée dans le cadre des deux premières journées.

Les résultats de samedi :



Ghana - Côte d'Ivoire : 0-0

Le programme de dimanche :



15h : Tanzanie - Malawi



19h : Soudan - Zambie