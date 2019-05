Le Mans barragiste

Troisième de National avant la dernière journée, vendredi, Le Mans FC s’est imposé devant Chambly (2-1), dans un MMArena en ébullition, et sera donc barragiste. Les Sang et Or de Richard Déziré défieront le 18e de Ligue 2, mardi 28 mai et dimanche 2 juin.

#LMFCFCCO 2⃣-1⃣



⏱ 90' | C'est fini au MMArena ! Quelle ambiance ! LE MANS FC fait son travail et ne doit rien à personne ! Victoire 2-1 sur le vice-champion Chambly ! Les Sang et Or sont 3es et filent en barrages ! La saison n'est pas finie !#NationalFFF #AllezLEMANSFC pic.twitter.com/wxPIc5t1yE — LE MANS FC Officiel (@LEMANSFC) May 17, 2019

De son côté, Laval, qui pouvait encore espérer finir sur le podium, s’est incliné dans le temps additionnel sur le terrain de Quevilly-Rouen (4-3).

En bas du classement, Tours n’a pas su s’imposer devant Cholet (2-2) et descend en National 2 comme Marignane, Sannois-Saint-Gratien et Drancy.