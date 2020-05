A la demande de la CAF, les différents pays africains continuent de prendre position quant à la reprise (ou l'arrêt) de leurs championnats, interrompus au mois de mars par l'épidémie de coronavirus. Lundi, la Fédération malienne de football a annoncé sa décision de reprendre et terminer la saison, en championnat comme en Coupe du Mali. Ce sera chose faite "dès que la situation sanitaire du pays le permettra conformément aux consignes des autorités publiques."

Mali has decided to complete the 2019-20 season on the field. pic.twitter.com/iX3J8w4JLv

Deux pays ont en revanche opté pour une saison blanche : le Liberia et l'Ethiopie, qui a indiqué qu'aucun club ne serait déclaré champion, et que le pays n'enverrait aucun représentant en Coupes africaines la saison prochaine. Quant à l'Egypte, le flou règne pour le moment.

OFFICIALL - Ethiopian Football Federation have declared the 2019/20 Premier League "null and void" in the wake of Coronavirus outbreak.

• No league winners

• No relegation

• There will be No Representative In CAF Competition Next Season @Africansoccerup pic.twitter.com/PFMNMh0YZw

