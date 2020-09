Le Mali a officialisé son programme de préparation pour le mois d'octobre. Les Aigles seront rassemblés en Turquie pour un stage ponctué de deux matchs amicaux : face au Ghana, le 9, puis à l'Iran, le 13. Il s'agira pour les hommes de Mohamed Magassouba de préparer la double confrontation face à la Namibie, dans le cadre des 3eme et 4eme journée des éliminatoires de la CAN 2021. Pour rappel, le Mali et la Guinée se partagent la première place du groupe A (4 points), la Namibie suivant avec 3 points, et le Tchad fermant la marche (0 point).