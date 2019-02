Le magnifique hommage de Pelé en mémoire de Banks

Leur histoire est à jamais lié par "l'arrêt du siècle" entré dans la légende : Gordon Banks, le gardien de l'équipe d'Angleterre, sacrée championne du monde en 1966, avait stoppé au premier tour du Mondial 1970 le coup de tête du Roi Pelé.

Mardi, quelques heures après l'annonce du décès du mythique portier anglais à l'âge de 81 ans, l'icône brésilienne lui a rendu un magnifique hommage sur Facebook : "De nombreuses personnes garderont comme souvenir de Gordon Banks son arrêt contre moi en 1970. Je comprends pourquoi, écrit-il sur le réseau social. Cet arrêt est l'un des meilleurs que j'ai vus, que ce soit en match ou dans les milliers de matchs visionnés depuis. Quand vous êtes joueur, vous savez très bien comment frapper dans la balle. J'ai fait cette tête exactement comme j'espérais la faire. Elle est allée exactement où je voulais qu'elle aille. Et j'étais prêt à célébrer", rappelle le triple champion du monde (1958, 1962, 1970). "Mais cet homme, Banks, est apparu dans mon champ de vision comme une sorte de fantôme. Il est arrivé de nulle part et a fait quelque chose que je ne pensais pas possible. Il a repoussé ma tête, je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Même en le revoyant aujourd'hui, je n'arrive pas à y croire."

Mais l'admiration du plus grand joueur de tous les temps ne se limitait pas au joueur concernant Banks : "J'ai marqué tellement de buts dans ma vie. Mais beaucoup de gens que je rencontrais me parlaient de cet arrêt. Mais même si c'était phénoménal, mon souvenir de Gordon ne se résume pas à ça. Il se définit par notre amitié. Il était gentil et chaleureux, il donnait tant aux gens. Donc je suis ravi qu'il ait arrêté ma tête. J'adresse mes condoléances à sa famille, dont il était si fier. Repose en paix, mon ami. Oui, tu étais un gardien plein de magie, mais tu étais tellement plus. Un être humain merveilleux."