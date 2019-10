Le Graët: "Saccomano a marqué son époque"

Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a tenu à saluer la mémoire d’Eugène Saccomano, qui s’est éteint lundi à l’âge de 83 ans, des suites d’une déficience neurologique. "Sa voix portait toujours le football. C’était quelqu’un d’extrêmement fidèle et sa voix était vraiment exceptionnelle, dans tous les sens du terme", a réagi sur les ondes de RMC le patron de la FFF.

"On a tous beaucoup de chagrin parce que c’est quelqu’un qui suivait l’actualité en permanence et qui avait toujours beaucoup d’élégance, a-t-il ajouté. Il a marqué son époque. Tout le monde retiendra cette voix, il y en a peu dont on se souvient pour plusieurs années. Lui, c’est quelqu’un qui a porté tous les évènements, avec son talent, ses envies, ses passions, quelqu’un de toujours régulier et respectueux."