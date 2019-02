Le Graët partage "une immense tristesse" pour les proches de Sala

L'annonce du décès d'Emiliano Sala ne manque évidemment pas de faire réagir dans le monde du football. Après Nathalie Boy de la Tour, présidente de la Ligue de football professionnel, c'est Noël Le Graët qui n'a pas manqué de partager son émotion. "C’est avec une immense tristesse que nous devons constater et admettre le décès d’Émiliano, disparu le 21 janvier dans des circonstances tragiques, explique le patron de la FFF dans un communiqué officiel.

Nous espérons que toute la lumière sera faite sur les causes de cet accident qui pose de nombreuses questions. Émiliano était un joueur exemplaire, une figure de notre championnat de Ligue 1. Il était apprécié de tous, sur le terrain et en dehors. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Dans ce moment difficile, j’ai aussi une pensée particulière pour ses amis, ses anciens co-équipiers et ses supporters du FC Nantes qui depuis l’accident n’ont cessé d’exprimer leur attachement, leur espoir, leur chagrin et de lui rendre hommage".