Le Graët "à l'âge préhistorique", pour Rouyer

Les propos très controversés de Noël le Graët sur l’homophobie dans les stades n’en finissent plus de susciter la polémique. Seul joueur français à avoir effectué son coming-out, l’ancien international Olivier Rouyer est scandalisé.

"Je suis scandalisé de pouvoir entendre un président de fédération française dire que lorsqu’il y a des chants homophobes, on n’arrête pas un match, mais quand il y a des chants racistes, on arrête un match… Donc il fait la différence entre l’homophobie et le racisme, c’est scandaleux !, a lancé au micro de nos confrères de France Info un Rouyer accablé. C’est insupportable d’entendre ça. Un président de la fédération française qui se permet de dire ça, c’est qu’il n’a absolument rien compris. C’est terrible, c’est terrible…, répète-t-il encore sous le choc. Moi, j’ai l’impression d’être à l’âge préhistorique quand j’entends ça ! Je suis scandalisé, je ne peux pas comprendre comment un président puisse avoir des propos de telle sorte, ce n’est pas possible."