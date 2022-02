Le Gabon privé de Coupes d’Afrique faute de championnat

Le Gabon paye l'addition. Incapable d'organiser le moindre championnat depuis plus de deux ans, le pays d'Afrique centrale a été suspendu de toute participation aux compétitions africaines de clubs par la Confédération africaine de football. « Si pour une raison quelconque, la Ligue nationale d’une Fédération a été arrêtée plus d’une année, la Fédération en question ne pourra engager aucun club à la Ligue des Champions », a fait savoir la CAF, se basant sur les dispositions de l’article 7 de son nouveau règlement.

Ce dernier met fin au principe des désignations aléatoires des équipes pour participer à une compétition. Or le Gabon y avait recouru en juin 2021, quand les clubs de première division gabonaise de Bouen­­guidi Sports et de Man­gasport, avaient été choisis conjointement par le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football pour représenter le pays, respectivement en Ligue des Cham­pions et Coupe de la Confédération. Cette pratique a vécu.