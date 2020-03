Un à un, les pays africains mettent leurs compétitions de football entre parenthèses jusqu'à nouvel ordre. Désireuses de prendre sans tarder la menace du coronavirus au sérieux, les autorités locales prennent des mesures strictes afin de juguler l'épidémie. Dernière en date à baisser le rideau, l'Afrique du Sud l'a annoncé ce lundi. Estimant que le simple huis clos ne s'était pas avéré suffisant partout où il avait été pratiqué, la Fédération sud-africaine de football (SAFA) a décidé d'employer les grands moyens en suspendant toutes les compétitions sine die.

SAFA On The National State of Disaster of the Corona Virus Disease https://t.co/0dlja6nn7G — SAFA.net (@SAFA_net) March 16, 2020

Situation similaire en Algérie, où la Ligue de football professionnel a annoncé, via un communiqué, l’annulation de « toute sa programmation concernant les rencontres Seniors et Réserves du championnat professionnel de Ligue 1 et de Ligue 2. » Une décision qui prend « effet à partir du 16 mars jusqu’au 5 avril 2020 ». Enfin, le ballon s'est également arrêté de rouler en Guinée. La Ligue guinéenne de football professionnel avait annoncé la suspension des championnats de première et deuxième division jusqu'à nouvel ordre. Entrée en vigueur ce lundi, cette suspension fait suite à l’apparition du premier cas de coronavirus enregistré dans le pays.