Le Club Africain sauvé par Qatar Airways ?

Le Qatar sera-t-il le sauveur du Club Africain ? En plein marasme financier, l'équipe de Bab Jedid a reçu un ballon d'oxygène venu de l'émirat. Qatar Airways a signé un juteux contrat de sponsoring avec les Clubistes : la compagnie aérienne sera leur sponsor maillot principal pour une durée de quatre ans. L'opération doit rapporter la somme de 25 millions de dinars (environ 7,7 millions d’euros) au Club Africain, qui fête cette année son centenaire. S'il ne résoudra pas tous les problèmes chroniques qui minent la formation clubiste, ce partenariat éloigne le spectre d'une banqueroute, qui avait poussé les supporters à lancer une souscription pour éviter une telle issue.

Un partenariat avec Al-Sadd ?

C'était en octobre 2019. Moins d'un an après, ce contrat pourrait faire basculer le Club Africain dans une nouvelle ère. « Le Club africain est l’un des clubs sportifs les plus populaires en Tunisie, et nous sommes fiers que le logo de Qatar Airways apparaisse sur les t-shirts des joueurs de football, de handball et de basketball de ce club, et ce, à partir de la saison sportive 2020-2021 et jusqu’à la saison 2023-2024 », a communiqué Qatar Airways, déjà sponsor de clubs aussi populaires que le PSG, le Bayern Munich, l’AS Rome ou Boca Juniors. Les choses pourraient ne pas s'arrêter là. Histoire d'accompagner ce partenariat financier d'un prolongement sportif, le Club Africain s'apprêterait selon la presse tunisienne à se jumeler avec l'équipe d'Al-Sadd, pensionnaire de la lucrative Qatar Stars League (QSL).