Le CHAN, c'est quoi ?

Le concept

Depuis 2009, la CAN n'est plus la seule compétition continentale seniors en Afrique. Sur un rythme biennal, les meilleurs joueurs du continent se retrouvent pour participer au Championnat d'Afrique des Nations les années où la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas organisée. Ce tournoi est réservé aux internationaux qui évoluent dans le championnat de leur pays. Les joueurs locaux ont alors l'occasion de s'illustrer lors d'une compétition internationale où les éléments évoluant en Europe ne sont pas conviés. Depuis 2014, ce tournoi est reconnu par la FIFA. Prévu l'an passé mais reporté à cause du Covid-19, il débutera ce samedi au Cameroun sous les yeux de Gianni Infantino.

Le programme

Après des éliminatoires régionaux, 15 sélections ont rejoint le Cameroun qui était qualifié au CHAN 2020 en tant que pays organisateur. Le Togo y participera pour la première fois. La RD Congo qui détient le record de titres (2) ou le Maroc, champion en titre seront aussi là au contraire du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud. Les matchs vont avoir lieu à Limbé, Yaoundé, Douala et Japoma dans des enceintes qui vont accueillir la CAN l'an prochain. La phase de poules débute ce samedi avec Cameroun-Zimbabwe. Les quarts de finale sont prévus le week-end du 30 janvier alors que le dernier carré va se dérouler lors de la première semaine du mois de février juste avant la finale qui est programmée le 7 février.

#TotalCHAN2020 is nearly here 🤩

A reminder of the tournament's groups 👇 pic.twitter.com/hEUlaYuRnS



— #TotalCHAN2020 (@CAF_Online) January 15, 2021







Les joueurs à suivre



Issama Mpeko (RD Congo), Walid El Karti (Maroc), Mohamed Lamine Ouattara (Burkina Faso), Djigui Diarra (Mali) ou le revenant Jacques Zoua (Cameroun) vont tenter de s'illustrer pendant ce CHAN alors qu'Ayoub El Kaabi (Maroc), meilleur buteur de la dernière édition va essayer de remettre ça. Si ces joueurs vont tenter d'aider leur pays à gagner le titre, ils vont aussi chercher à se montrer. Avant eux, certains joueurs ont profité de cette compétition pour taper dans l’œil de clubs européens et notamment français. Parmi eux, on retrouve Sékou Koïta qui joue actuellement à Salzbourg, le Nancéien Serge N'Guessan, l'Ajaccien Cyrille Bayala, l'ancien Lillois Yves Bissouma, Aaron Boupendza qui était passé par Bordeaux ou Achraf Bencharki aperçu furtivement à Lens. Des joueurs comme Hillal Soudani ou Youssef Msakni se sont fait un nom grâce aux premières éditions du CHAN.