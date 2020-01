Le championnat chinois reporté à cause du coronavirus

L'épidémie du coronavirus sévit actuellement et plusieurs évènement sportifs ont été reportés. C'est le cas du championnat chinois, dont le coup d'envoi était prévu initialement le 22 février prochain. Le début de la saison de football 2020 sera reporté pour "les compétitions de tout type et à tous les niveaux" afin de protéger les joueurs et le public, a ainsi fait savoir la fédération locale. Le match de Supercoupe entre Guanghzou et Shanghai Shenhua prévu le 15 février, a aussi été reporté.



C'est d'ailleurs tout le football asiatique qui subit des changements de programme. En effet, les rencontres des 4 clubs chinois qui devaient jouer à domicile pour les 3 premières journées de l’AFC Champions League (Beijing Guoan , Shanghai SIPG, Guanghzou Evergrande et Shanghai Shenhua) ont été inversées.