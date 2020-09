Le calendrier de la prochaine C1 africaine dévoilé

La Confédération africaine de football a dévoilé mardi le calendrier de la prochaine Ligue des Champions. Alors que l'actuelle édition, retardée par le coronavirus, en est au stade des demi-finales, l'édition 2020-2021 débutera dès la deuxième quinzaine de novembre, avec le premier tour préliminaire, dont les matchs aller sont prévus entre les 20 et 22 novembre et les matchs retour du 27 au 29 suivants. Le deuxième tour aller aura lieu entre les 11 et 13 décembre, avec des manches retour du 18 au 20 du même mois. Les associations membres ont jusqu'au 20 octobre pour transmettre la liste des équipes inscrites. "Pour [celles] qui n'ont pas complété la saison 2019-2020 et ont annulé ladite saison, les équipes engagées seront les mêmes représentants de la saison Interclubs 2019-2020 en tenant compte de l’allocation de places pour chaque association", précise la CAF.

La phase de groupes se déroulera entre février et avril 2021. Elle est ainsi programmée:



1ere journée : 12-13 février



2eme journée : 22-24 février



3eme journée : 5-6 mars



4eme journée : 16-17 mars



5eme journée : 2-4 avril



6eme journée : 10-12 avril

Le tirage au sort des quarts de finale sera effectué le 30 avril.



Quarts aller : 14-16 mai



Quarts retour : 21-23 mai

Le dernier carré se retrouvera au mois de juin pour les demi-finales.



Demies aller : 18-20 juin



Demies retour : 25-27.

La finale, enfin, est programmée le 17 juillet, sur un terrain neutre à déterminer.