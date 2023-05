Le Brésil avoue que la priorité au poste de sélectionneur est bien Carlo Ancelotti

Va-t-on bientôt connaître le nom du nouveau sélectionneur du Brésil ? Si pour le moment aucune piste ne semble avoir réellement avancé pour replacer le poste de Tite laissé vacant, Ednaldo Rodrigues, le président de la fédération brésilienne de football, a confirmé que Carlo Ancelotti était bien la piste prioritaire, au micro de beIN SPORTS. "Nous ne lui avons pas fait d’offre mais nous essayons de savoir s’il veut venir".

"Ancelotti est notre favori"

Si le président de la CBF a déclaré qu'il refusait d'approcher un entraîneur sous contrat, il a tout de même indiqué qu'il avait "un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori." Pourtant, le coach italien est engagé avec le Real Madrid jusqu'en 2024. "On essaie d’être patient et d’attendre le bon moment pour discuter ou se rencontrer. Ça concerne aussi ceux qui président les clubs." Le Brésil devrait donc mettre un coup d'accélérateur dans le dossier Ancelotti une fois la saison terminée, et après un signe des dirigeants madrilènes.