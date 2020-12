Le Covid-19, cet invité surprise



Comment faire un bilan footballistique de l'année 2020 sans parler du Covid-19 ? L'apparition du coronavirus et de mesures sanitaires inédites ont mis le monde du football à l'arrêt. Pendant le printemps, seul le championnat de Biélorussie se déroulait normalement en Europe. Puis en mai, la Bundesliga a repris à huis clos avant que l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie ne suivent. En France, les duels ont quitté les pelouses pour se jouer devant les tribunaux sans que le classement établi au ratio points/match ne soit remis en question. Les compétitions européennes se sont achevées sur un format à élimination direct inédit qui a donné des idées pour l'avenir à l'UEFA. Le football international a pu reprendre ses droits à l'automne, après une interruption de près d'un an. Le huis clos est devenu la norme, l'absence de repos pour les joueurs qui enchaînent les matchs à un rythme fou aussi. Avec le Covid-19, c'est un aperçu du football du futur qui s'est lentement installé comme une normalité.

Des champions prestigieux



Malgré le contexte particulier, certains titres sont revenus à des habitués. Le PSG a conservé son titre de champion de France, la Juventus a été couronnée pour la neuvième fois d'affilée en Italie soit une fois de plus que le Bayern Munich en Allemagne qui a aussi remporté la Ligue des Champions pour la sixième fois de son histoire. Avec une sixième victoire en C3, un record, le FC Séville a confirmé qu'il est le grand spécialiste de la Ligue Europa. Un autre détenteur d'un record continental s'est imposé en Espagne, le Real Madrid. Grâce à un restart parfaitement géré, les hommes de Zinedine Zidane ont dépassé Barcelone pour s'offrir la Liga. En Angleterre, Liverpool a mis un terme à 30 ans de disette en remportant la Premier League. Pas de Ballon d'Or cette année mais l'incroyable saison de Robert Lewandowski n'est pas restée sans récompense : le trophée The Best lui a été décerné par la FIFA.

Des séries historiques



Même sans spectateur, ou avec pour ceux qui ont eu lieu avant le mois de mars, il y a eu de magnifiques matchs de football. Le quart de finale de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone restera certainement comme le match le plus marquant de l'année avec son score de 8-2. En terme de matchs prolifiques, la Premier League en a proposé quelques uns dont les surprenants Manchester United – Tottenham (1-6) et Aston Villa – Liverpool (7-2). En terme de performances collectives on peut retenir la série de 23 victoires consécutives du Bayern Munich, l'AC Milan en pleine renaissance qui n'a pas encore perdu depuis la reprise de la Serie A, l'invincibilité de la sélection algérienne qui se prolonge ou l'équipe de France qui accède au Final Four de la Ligue des Nations.



Ils nous ont quittés



Le football a été particulièrement meurtri par une année 2020 bien funeste. A plusieurs reprises, le ballon rond a été en deuil. La mort de Diego Maradona a eu un écho mondial mais d'autres légendes du football sont décédées cette année. En France, on peut notamment penser à Michel Hidalgo, Gérard Houllier, Alex Dupont, Robert Herbin ou Bruno Martini. A l'étranger, le monde du football a pleuré Pape Diouf, Papa Bouba Diop, Ray Clemence, Robert Rensenbrink ou plus récemment Paolo Rossi. Une preuve de plus que 2020 a été une année triste à bien des égards.

Le nouvel hommage sublime du Napoli à Maradona :