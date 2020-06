Le Bénin se donne du temps pour décider de la reprise

Le public béninois devra encore retenir son souffle quant à la date de la reprise ou non de la saison de football 2019-2020, suspendue au mois de mars dernier en raison de la pandémie de Covid-19. Alors qu'une décision était attendue ce lundi 15 juin pour fixer les joueurs, les supporters et les présidents de clubs, c'est finalement à un communiqué signé du secrétaire général du comité exécutif de la FBF, repoussant la décision de la reprise ou non à une date ultérieure, que les amoureux du football ont eu droit.

Ainsi, les dates de la reprise ou non des championnats nationaux de football (Vitalor Ligue 1, 2 et 3) seront-elles connues dans les prochaines semaines. Se référant au point fait il y a un mois, si la saison était annulée, il n'y aurait ni montée ni descente. Le communiqué en date de ce lundi 15 juin invite l'ensemble des acteurs du football ainsi que tout le peuple béninois à l'observance des mesures barrières pour éviter la propagation du Coronavirus. Le Bénin enregistre à la date de ce mardi 16 juin, 483 cas positifs au Coronavirus pour 242 sous traitement, 232 guéris contre 9 décès. La Tanzanie est pour l'heure le seul pays d'Afrique à avoir repris son championnat, le week-end dernier.