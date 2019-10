Le beau geste de Ronaldo

"Siii !" Chaussures à la main, les U17 portugaises ne font pas que célébrer leur qualification pour l’Euro 2020 en reproduisant le fameux cri de Cristiano Ronaldo. Dans ces vidéos publiées sur les réseaux sociaux de leur fédération, elles remercient aussi le quintuple Ballon d’or, qui a eu une belle attention à leur égard après leur victoire vendredi face à la Lettonie (4-0), trois jours après celle obtenue face à Israël (4-1), qui leur ouvre les portes de la prochaine compétition continentale.

Un geste de grande classe de "CR7", qui a offert des chaussures de son équipementier à chacune des joueuses de l’effectif, et leur a également fait parvenir une lettre d’encouragement. "Je vous envoie ces chaussures Mercurial Dream en espérant qu’elles vous aideront à atteindre votre rêve. Quand j’étais enfant, j’avais un rêve simple, mais complètement fou. Pas l’un de ces rêves que vous faites quand vous dormez. Non, c’était l’un de ces rêves que vous voulez tellement voir se réaliser que cela vous tient éveillé la nuit."

"Je voulais devenir le meilleur footballeur du monde, poursuit la star de la Juventus. J’ai consacré ma vie à ce rêve, que ce soit à la salle de sport ou sur le terrain d’entraînement, en faisant tout ce qui était nécessaire pour le rendre possible. C’est tellement important d’avoir un rêve. Et c’est encore plus important de travailler dur pour y parvenir. J’ai réalisé mon rêve et j’espère que vous pourrez aussi réaliser les vôtres. Poursuivez-les sans hésiter. Si je l’ai fait, vous pouvez le faire aussi. Félicitations pour votre qualification. Restez concentrées et pensez à la prochaine victoire. Bonne chance et profitez bien de ces chaussures." A voir leurs mines réjouies en découvrant ce cadeau, on imagine que ce sera le cas...