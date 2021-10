LDC : Stupeur, le TP Mazembe éliminé avant les poules !

La catastrophe industrielle tant redoutée par le TP Mazembe a bien eu lieu. Les Corbeaux ont été éliminés chez eux samedi lors du second tour préliminaire de la Ligue des Champions, suite au match nul concédé face aux Sud-Africais d'AmaZulu (1-1). Un score de parité qui aurait donné lieu à une prolongation sous d'autres cieux, mais condamne les hommes du président Moïse Katumbi à l'élimination en vertu du but inscrit à l'extérieur par les Sud-Africains (Ntuli, 37e), qui accèdent à la phase de poules pour la première fois de leur histoire. L'égalisation, trop tardive, d'Adam Bossu n'aura servi qu'à souligner les regrets de Corbeaux trop inefficaces pour espérer mieux.

L'entraîneur Franck Dumas, arrivé cet été, commence son règne de la pire des manières, accréditant l'idée que Mazembe n'est décidément plus aussi "tout puissant" que e club l'a été. La Coupe de la Confédération reste toutefois, comme par le passé, un lot de consolation possible. Ce n'est en revanche plus le cas pour l'AS Vita Club, sorti hier par les Marumo Gallants (1-2, 1-1), un autre club sud-africain. Les temps sont durs pour le football de RD Congo.

L'Etoile sportive du Sahel, victorieuse des Rwandais de l'APR (4-0, avec un doublé de l'éternel Yassine Chikhaoui, aller : 1-1), Al-Merreikh (Soudan) malgré sa courte défaite sur le terrain des Zambiens de Zanaco (2-1, aller : 0-3) et le Zamalek, large vainqueur des Kényans de Tusker (4-0, aller : 1-0) sont les autres qualifiés à ce stade.