LDC : Sétif écœure l’Espérance, Al-Ahly résiste au Raja

Un petit miracle. C'est ce qu'a réussi l'ES Sétif en s'imposant à Radès face à l'Espérance de Tunis (0-1), s'assurant la qualification surprise pour les demi-finales de la Ligue des Champions africaine. Après avoir manqué une grosse occasion de la tête, Benayad se rachetait en servant parfaitement Djabou dans le dos de la défense pour l'ouverture du score (21e, 0-1). La suite de la partie se transformait rapidement en attaque-défense. L'Espérance ne manquait ni d'intentions offensives ni de qualité technique dans les passes, mais la finition faisait défaut.

En état de grâce dans les buts, Khedairia repoussait absolument tout : le coup franc direct de Ben Romdhane (54e), la tête de Ben Hammouda (55e) ou la frappe d'Eduwo (90e). Très inspiré dans ses sorties également, l'ancien Manceau avait la baraka des grands gardiens : quand il était battu, le poteau repoussait la frappe sèche de Chaalali (68e). Et c'est ainsi que, malgré 71% de possession et 25 tires (dont 6 cadrés), l'Espérance s'est fait surprendre par son adversaire algérien, vainqueur de l'édition 2014.



🇹🇳 S E L E C T I O N 🇩🇿

🔴🟡 @ESTunis1919 🆚 @essetifienne ⚪⚫

Voici les équipes de la rencontre en Tunisie pour le match aller des quarts de finale!#TotalEnergiesCAFCL | #ESTESS pic.twitter.com/wKBoYPR45u

— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) April 22, 2022

Double tenant du trophée, Al-Ahly reste en course pour un troisième sacre consécutif après son nul face au Raja Casablanca (1-1, aller : 1-2). Devant un complexe Mohammed V en fusion, les Egyptiens concédaient pourtant rapidement l'ouverture du score, quand un centre en cloche de Madkour était repris par Ngoma. Au second poteau, l'international congolais marquait à bout portant et faisait exploser le stade (5e, 1-0). Les visiteurs avaient rapidement l'occasion d'égaliser, mais Zniti parait le penalty de Maaloul (15e).

Le latéral tunisien se rachetait avant la pause en trouvant la tête d'Abdelmoneim, qui faisait mouche au premier poteau (38e, 1-1). La seconde période s'ouvrait pas une belle occasion pour Percy Tau. Mais, lancé plein axe, le Sud-Africain perdait l'équilibre et manquait sa frappe (50e). La suite voyait les hommes de Rachid Taoussi multiplier les situations dangereuses, mais c'était sans compter sur un pharaonique El-Shenawy. Absolument infranchissable, le portier des Diables Rouges finissait pas éteindre ses adversaires du soir.



🇲🇦 S E L E C T I O N 🇪🇬

🟢 @RCAofficiel 🆚 @AlAhly 🔴

Voici les équipes du match aller des quarts de finale!#TotalEnergiesCAFCL | #RCAASC pic.twitter.com/wesJFVdHV2

— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC_fr) April 22, 2022

Al-Ahly et l'ES Sétif disputeront la première demi-finale de cette Ligue des Champions. La seconde opposera le vainqueur de Mamelodi Sundowns-Petro Atletico (aller : 1-2) à celui de Wydad Casablanca-CR Belouizdad (aller : 1-0).