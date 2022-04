LDC : L’Espérance veut finir le travail, le programme des quarts retour

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine se disputent ce week-end, au nord et au sud du continent. Faute de régler la mire offensivement, l'Espérance de Tunis n'a pas ramené mieux qu'un match nul de Sétif (0-0) et accueillent les Aigles Noirs ce vendredi soir après la rupture du jeûne ramadanesque. Les hommes de Radhi Jaïdi se baseront sur leur invincibilité à domicile pour franchir l'obstacle d'une équipe qui est avec Al-Ahly la seule à avoir battu les Sang et Or à domicile en Coupes d'Afrique depuis 2005 (c'était en 2014).

Mission impossible pour le CRB ?

Autre équipe algérienne en déplacement, le CR Belouizdad aura la tâche très difficile sur la pelouse du Wydad Casablanca, vainqueur à l'aller (1-0). La veille, sur les mêmes installations, le Raja aura défié le tenant ahlawy fort de sa victoire de la manche aller, mais prudent en raison du but encaissé (2-1), toujours pris en compte en cas d'égalité en compétitions de la CAF. Battus pour la première fois dans l'épreuve cette saison lors de la manche aller à Luanda, les Mamelodi Sundowns accueillent le Petro Atletico avec la ferme intention de renverser la vapeur

Programme des quarts de finale retour :

Vendredi, 23h : Espérance Tunis (TUN) - ES Sétif (ALG) (0-0)



Samedi, 0h : Raja Casablanca (MAR) - Al-Ahly (EGY) (2-1)



Samedi, 18h : Mamelodi Sundowns (AFS) - Petro Atletico (AGO) (1-2)



Dimanche, 0h : Wydad Casablanca (MAR) - CR Belouizdad (MAR) (1-0)