LDC : L’Espérance au pied du mur, programme des quarts retour

Les quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine se disputent ce samedi. Au moins un ancien vainqueur restera sur le carreau, puisque les Mamelodi Sundowns sont opposés à Al-Ahly, vainqueur de la manche aller (2-0). À Pretoria, les Sud-Africains devront renouer avec le succès en match à élimination directe. La dernière fois qu'ils ont emporté dans ces rencontres couperet, c'était en 2018-19 face à... Al-Ahly, sur le score fleuve de 5-0. Rééditer l'exploit les enverraient en demi-finales, mais cela s'annonce pour le moins compliqué. Autre ancien vainqueur sous la menace, l'Espérance de Tunis va devoir renverser la situation après sa défaite sur le terrain du CR Belouizdad d'un Amir Sayoud déchaîné. La tâche des Sang et Or n'aura rien d'une sinécure face à des Algériens en grande forme, qui restent sur 3 victoires et 4 clean-sheets en Ligue des Champions. Les choses apparaissent mieux embarquées pour le Wydad Casablanca, qui a ramené le nul du MC Alger, et les Kaizer Chiefs, qui se déplacent à Dar es Salam forts de quatre buts d'avance au moment de défier Simba.

Programme des quarts de finale retour :

Mamelodi Sundowns (AFS) - Al-Ahly (EGY) (aller : 0-2)



Simba (TAN) - Kaizer Chiefs (AFS) (0-4)



Espérance Tunis (TUN) - CR Belouizdad (ALG) (0-2)



Wydad Casablanca (MAR) - MC Alger (ALG) (1-1)