LDC : Les clubs algériens et tunisiens bien partis

Alors que l'édition 2019-2020 s'est conclue vendredi par la victoire d'Al-Ahly, se disputait ce week-end le tour préliminaire aller de l'édition 2020-2021. Les clubs algériens (MC Alger et CR Belouizdad) et tunisien (CS Sfaxien) ont pris une nette option sur la qualification, tout comme les Sud-Africains de Kaizer Chiefs, vainqueurs au Cameroun (photo), grâce notamment à un penalty arrêté par leur gardien Itumeleng Khune, les Nigérians d'Enyimba et le Stade Malien.

Résultats du tour préliminaire aller :

APR (Rwanda) – Gor Mahia (Kenya) : 2-1



Forest Rangers (Zambie) – AS Bouenguidi Sports (Gabon) : 0-0



Young Buffaloes (Eswatini) – Le Messager de Ngozi (Burundi) : 0-0



CD Costa do Sol (Mozambique) – Platinium (Zimbabwe) : 1-2



Jwaneng Galaxy (Botswana) – US de Zilimadjou (Comores) : 4-0



Vipers SC (Ouganda) – Al-Hilal (Soudan) : 0-1



Buffles (Bénin) – MC Alger (Algérie) : 1-1



Mlandege (Zanzibar) – CS Sfaxien (Tunisie) : 0-5



Ahli Benghazi (Libye) – Mekelle 70 Enderta (Ethiopie)* : *Forfait de l'équipe visiteuse



Bantu (Lesotho) – Nkana (Zambie) : 0-1



PWD de Bamenda (Cameroun) – Kaizer Chiefs (Afrique du Sud) : 0-1



AS Otoho (Congo) – El Merreikh (Soudan) : 1-1



AAGBS (Guinée) – Stade Malien (Mali) : 1-2



Akonangui (Guinée équatoriale) – Atletico Petroleos de Luanda (Angola) : 0-1



Plateau United (Nigeria) – Simba SC (Tanzanie) : 0-1



Gazelle (Tchad) – GR SIAF (Djibouti)* : *Forfait de l'équipe visiteuse



Racing Club d’Abidjan (Côte d’Ivoire) – ASKO de Kara (Togo) : 1-0



AS SONIDEP (Niger) – Mogadiscio City (Somalie) : 2-0



Rahimo (Burkina Faso) – Enyimba (Nigeria) : 0-1



CR Belouizdad (Algérie) – El Nasr (Libye) : 2-0



Gambia Armed Forces (Gambie) – Teungueth FC (Sénégal) : 1-1



Nouadhibou (Mauritanie) – Asante Kotoko (Ghana) : 1-1

Les manches retour sont programmées le week-end prochain. Pour rappel, les clubs les mieux classés à l’indice CAF sont exemptés de ce premier tour préliminaire : Al-Ahly (Egypte), AS Vita Club (RD Congo), Club Desportivo Primeiro de Agosto (Angola), Espérance (Tunisie), Horoya AC (Guinée), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Raja Club Athletic (Maroc), TP Mazembe (RD Congo), Wydad Athletic Club (Maroc), Zamalek (Egypte).