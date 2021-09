LDC : Les affiches des 16es de finale

Le tour préliminaire de la Ligue des Champions a livré son verdict. Parmi les clubs qualifiés à l'issue des manches retour, disputées ce week-end à travers l'Afrique, on note les présences du Stade Malien, des Mauritaniens du FC Nouadhibou, tombeurs des Béninois d'ESAE FC, des Ivoiriens de l'ASEC Mimosas, qui ont sorti les Sénégalais de Teungueth, présents l'an passé en phase de poules, des Congolais de l'AS Otohô, ainsi que des Algériens du CR Belouizdad et de l'ES Sétif, qui a renversé une situation mal engagée face aux Gambiens du FC Fortune (0-3 puis 3-0 et 5-4 aux tirs aux but), dimanche au stade du 8-Mai 1945.

Programme des 16es de finale :

Hearts of Oak (GHA) - Wydad Casablanca (Maroc)



LPRC Oilers (LIB) - Raja Casablanca (MAR)



Stade Malien (MLI) - Horoya AC (GUI)



US Gendarmerie Nationale (NIG) - Al-Ahly (EGY)



Ittihad Tripoli (LBY) - Espérance Tunis (TUN)



Tusker FC (KEN) - Zamalek (EGY)



APR FC (RWA) - ES Sahel (TUN)



AS Maniema Union (RDC) - Mamelodi Sundowns (AFA)



Amazulu FC (AFS) - TP Mazembe (RDC)



Jwaneng Galaxy (BOT) - Simba SC (TAN)



Rivers United (NGA) - Al-Hilal (SOU)



ASEC Mimosas (CIV) - CR Belouizdad (ALG)



AS Otoho (CGO) - Petro Atlético (AGO)



FC Nouadhibou (MRT) - ES Sétif (ALG)



FC Sagrada Esperança (AGO) - Royal Leopards (ESW)



Al-Merreikh (SOU) - Zanaco FC (ZAM)

Les manches aller auront lieu du 15 au 17 octobre 2021, les manches retour du 22 au 24 octobre 2021.