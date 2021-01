LDC : Le tirage au sort de la phase de groupes

La Confédération africaine de football a procédé ce vendredi au tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le tenant du trophée, Al-Ahly, se prépare à de longs déplacements, avec comme adversaires les Soudanais d'El Merreikh mais aussi les Tanzaniens de Simba et les Congolais de l'AS Vita Club. Le grand rival cairote du Zamalek aura face à lui un autre prétendant à la victoire finale avec l'Espérance de Tunis, mais aussi le MC Alger et le petit poucet sénégalais de Teungueth, tombeurs surprise du Raja Casablanca au tour précédent. Le Wydad s'en tire mieux dans le groupe C, où sont logés les Guinéens du Horoya, les Angolais du Petro Atletico et les Kaizer Chiefs. Les Mamelodi Sundowns, seconds représentants sud-africains du magnat et candidat à la présidence de la CAF Patrice Motsepe, disputeront la première place au TP Mazembe de Moïse Katumbi, autre nabab du football africain, dans un groupe B comprenant également les Soudanais d'Al-Hilal et les Algériens du CR Belouizdad.

Groupe A :



Al-Ahly (EGY)



AS Vita Club (RDC)



Simba SC (TAN)



El Merreikh (SOU)

Groupe B :



TP Mazembe (RDC)



Mamelodi Sundowns (AFS)



Al-Hilal (SOU)



CR Belouizdad (ALG)

Groupe C :



Wydad Casablanca (MAR)



Horoya AC (GUI)



Petro Atletico (AGO)



Kaizer Chiefs (AFS)

Groupe D :



Espérance Tunis (TUN)



Zamalek (EGY)



MC Alger (ALG)



Teungueth (SEN)

Calendrier prévisionnel de la phase de groupes :

1ere journée : 12-13 février 2021



2eme journée : 23 février 2021



3eme journée : 5/6 mars 2021



4eme journée : 16 mars 2021



5eme journée : 2/3 avril 2021



6eme journée : 9/10 avril 2021