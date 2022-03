LDC : Le Raja qualifié, Al-Ahly relancé

Le Raja Casablanca tient son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Aigles Verts se sont qualifiés ce vendredi après-midi au bénéfice de leur victoire sur le terrain des Sud-Africains d'AmaZulu (0-2). Désormais coachés par Rachid Taoussi, les visiteurs scoraient dès l'entame par Hamid Ahadad (6e). Après avoir réussi à contenir la réaction des hôtes, le Raja haussait le ton au fur et à mesure de la seconde période, jusqu'à faire le break grâce à Ilias Haddad (76e).

🌟 @RCAofficiel 🌟

The Moroccans are back to the #TotalEnergiesCAFCL quarter-finals! 🇲🇦 pic.twitter.com/jhdB6h6Doc

