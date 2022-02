LDC : Le Raja enchaîne, le Horoya s’enfonce, tous les résultats

Résultats de la 2e journée :

Groupe A :



Al-Hilal (SOU) – Al-Ahly (EGY) : 0-0

Al-Merreikh (SOU) – Mamelodi Sundowns (AFS) : 0-0

Classement : 1. Mamelodi Sundowns, 4 pts. 2. Al-Ahly, Al-Hilal, Al-Merreikh, 1 pt.

Groupe B :



AmaZulu (AFS) – Horoya (GUI) : 1-0



But : Memela (31e).

ES Sétif (ALG) – Raja Casablanca (MAR) : 0-1



But : Zrida (71e).

Classement : 1. Raja Casablanca, 6 pts. 2. ES Sétif, AmaZulu, 3 pts. 4. Horoya, 0 pt.

Groupe C :

Jwaneng Galaxy (BOT) – Etoile Sahel (TUN) : 1-1



Buts : Sesynyi (90e+1) - S.Coulibaly (14e).



🎥 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓𝐒:

Late drama as J. Galaxy FC equalise late in the game vs. @ESS_Officiel in the #TotalEnergiesCAFCL matchday 2! ✨#JFCESS | @Football2Gether pic.twitter.com/Oqx3ucUYU5

— TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 19, 2022

CR Belouizdad (ALG) – Espérance Tunis (TUN) : 1-1



Buts : Aribi (15e) - Machoum (82e).

Classement : 1. Espérance Tunis, 4 pts. 2. Etoile Sahel, CR Belouizdad, 2 pts. 4. Jwaneng Galaxy, 1 pt.

Groupe D :

Petro Atletico (AGO) – Wydad Casablanca (MAR) : 2-1



Buts : Tiago Azulao (41e), Yano (68e) - Daoudi (59e).

Sagrada Esperança (AGO) – Zamalek (EGY) : 0-0

Classement : 1. Petro Atletico, 4 pts. 2. Wydad Casablanca, 3 pts. 3. Zamalek, 2 pts. 4. Sagrada Esperança, 1 pt.