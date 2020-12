LDC : Le MC Alger balaye Buffles du Borgou (5-1)

Sur ses propres installations, le MC Alger a confirmé devant les Buffles du Borgou (5-1), samedi dans le cadre du tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Après le match aller à Cotonou (1-1) et le report de la manche retour, les locaux avaient comme défi d'ecarter les Béninois. Sans difficulté ils y sont parvenus, grâce à Djabou (6eme), Abdelhafid (11eme, 75eme), Frioui (82eme) et Bourdim (90eme+2). Cueillis a froid, les poulains de Dramane Sanou ont perdu tout contrôle avant de retrouver une partie de leurs sens mais sans grands effets.

Si celà n'en tenait qu'aux Algérois, cette rencontre n'aurait pas dû avoir lieu car, suite à leurs difficultés à atterrir en Algérie, les Béninois n'avaient pas effectué dans un premier temps le déplacement. La CAF avait fini par trancher et autoriser le report de la rencontre. Au prochain tour, le MCA aura comme adversaire le Club Sportif Sfaxien (Tunisie). Côté béninois, on déplore une énième élimination des Buffles à cette étape de la compétition, et il urge que de réels diagnostics soient faits. Que pouvaient réellement cette équipe et ces joueurs, dans un pays sans championnat depuis mars 2020 ? Ces Buffles sont visiblement à leur place.