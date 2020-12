Résultats partiels du tour préliminaire retour :

El Merreikh (SOU)* – AS Otoho d’Oyo (CGO) : 2-0 joué vendredi (1-1)



Gor Mahia (KEN)* - APR FC (RWA) : 3-1 (1-2)



Nkana FC (ZAM)* - Batu (LES) : 0-0 (0-1)



Platinum (ZIM)* - Costa do Sol (MOZ) : 2-0 (2-1)



CS Sfaxien (TUN)* - Mlandege (ZAN) : 3-1 (5-0)



Simba (TAN)* - Plateau United (NGA) : 0-0 (1-0)



Petro Atlético (AGO)* - Akonangui (GEQ) : 2-2 (1-0)



Mogadishu City (SOM) - AS SONIDEP (NIG)* : 0-2 (0-2)



AS Bouenguidi Sports (GAB)* - Forest Rangers (ZAM) : 2-0 (0-0)



C’est fait !

Pour sa première en préliminaire de Champions League, l’équipe de Koula-Moutou réussi l’exploit, sans compétition dans les jambes depuis 8 mois, de de se qualifier pour le second tour. Victoire 2-0 face aux Forest Rangers grâce à Ndjavé et Bayano (sp.). Bravo #CAFCL pic.twitter.com/6NlDotC0oE

— Freddhy Koula (@FreddhyKoula) December 5, 2020

La rencontre entre l'Asante Kotoko (GHA) et le FC Nouadhibou (MRT) ne s'est pas disputée à l'heure prévue (15h GMT), en raison de contestations des tests Covid par les visiteurs. Dans la soirée, les Kaizer Chiefs reçoivent PWD de Bamenda, qu'ils avaient battus à l'aller au Cameroun la semaine passée (1-0). Enfin, rappelons que les Libyens du Ahli Benghazi et les Tchadiens de Gazelle se sont qualifiés suite au forfait de leurs adversaires à l'aller.