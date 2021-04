LDC : Le CR Belouizdad gagne à Pretoria et se qualifie

Le CR Belouizdad tient sa qualification. Et ce n'est pas une réussite au rabais pour les champions d'Algérie qui sont allés s'imposer sur le terrain des Mamelodi Sundowns (0-2) ce vendredi, mettant ainsi fin à une invincibilité de 28 matchs en Coupes africaines pour le club du président Patrice Motsepe. Ce sont les hommes forts du Chabab, Amir Sayoud (29e) et Ahmed Gasmi (45e), associés en attaque, qui ont fait la décision, mettant leur équipe à l'abri de toute mauvaise surprise. Celle-ci n'aurait pas eu lieu de toute façon, puisque le TP Mazembe, bien que mené dès l'entame, l'a emporté sur Al-Hilal (2-1), décrochant, trop tard, sa première (et dernière victoire) dans cette phase de poules.

Résultats de la 6e journée :

TP Mazembe (RDC) - Al-Hilal (SOU) : 2-1



Buts : Ouatara (18e, csc), Tshibangu (76e) - Mugadam (2e).

Mamelodi Sundowns (AFS) - CR Belouizdad (ALG) : 0-2



Buts : Sayoud (29e), Gasmi (45e).

Classement final : 1. Mamelodi Sundowns, 13 pts (+6). 2. CR Belouizdad, 9 pts (0). 3. TP Mazembe, 5 pts (-3). 4. Al-Hilal, 4 pts (-3).