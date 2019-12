LDC (J2) : L'Etoile déroule au Zimbabwe, L'USMA ramène le nul d'Angola

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #FCPESS #TotalCAFCL pic.twitter.com/QEl6hSl3qX — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #FCPESS pic.twitter.com/zVQvcTU0Xu — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #APLUSMA #TotalCAFCL pic.twitter.com/eXpOanGmAq — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #APLUSMA pic.twitter.com/h0j8THpHCr — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

Et un, et deux, et trois zéro.... Un doublé de l'Algérien Karim Aribi (23eme, 46eme) et un but tardif d'Hazem Haj Hassen (90eme+1) ont permis aux hommes de Juan Carlos Garrido de poursuivre leur carton plein dans ce groupe B, dont ils occupent seuls la tête après deux journées.Classement du groupe B : 1. ES Sahel, 6 pts (+4). 2. Al-Ahly, 3 pts (0), Al-Hilal, 3 pts (0). 4. Platinum, 0 pt (-4) .Dans le groupe C, l'opposition à Luandaa donné lieu à une partie disputée, qui s'est logiquement achevée sur un. Les Algériens avaient pourtant ouvert le score par Zakaria Benchaa (54eme), mais durent rapidement concéder l'égalisation par Tony (64eme). La seconde rencontre de cette poule oppose dans la soirée le WAC Casablanca aux Mamelodi Sundowns.