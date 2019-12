LDC (J2) : Le Wydad accroché par les Mamelodi Sundowns, le Zamalek se reprend

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #ZSCCDA #TotalCAFCL pic.twitter.com/ebYhvRXIII — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #ZSCCDA pic.twitter.com/d4xS0DlfOX — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

COMPOSITION | Voici les 11 de départ pour le match à venir #WACMSD #TotalCAFCL pic.twitter.com/4bRdkRWGvh — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

STATS | Voici les stats du match ! Quel joueur vous a fait la plus forte impression ? #TotalCAFCL #WACMSD pic.twitter.com/FoQJScYiVA — CAF (FR) (@caf_online_FR) December 7, 2019

Au terme d'une semaine des plus agitées,. Les Chevaliers Blancs ont. Le doublé réussi par l'ancien Wydadi et Lensois Achraf Bencharki (16eme, 68eme) permettent à Patrice Carteron de commencer son mandat sur une bonne note et au Zamalek de se replacer dans ce groupe A.Classement du groupe A : 1. TP Mazembe, 6 pts (+4). 2. Zamalek, 3 pts (-1). 3. Zesco United, 1 pt (-1) .4. Primeiro de Agosto, 1 pt (-2)Accroché il y a une semaine par l'USM Alger, lecomptait profiter de la deuxième journée ce samedi pour lancer sa campagne. C'est raté. Les finalistes sortants ont été. Le choc entre anciens vainqueurs restera donc sans vainqueur. Au classement du groupe C, la bonne opération est pour les Sud-Africains, qui s'installent seuls en tête.Classement du groupe C : 1. Mamelodi Sundowns, 4 pts (+3) 2. WAC Casablanca, 2 pts (0), USM Alger, 2 pts (0) 4. Petro Atlético, 1 pt (-3).