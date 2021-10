LDC : Deux de chute pour les clubs algériens, les résultats du 2nd tour préliminaire aller

Le second tour préliminaire de la Ligue des Champions, dernière étape avant la très convoitée phase de poules, s'est disputé ce week-end à travers l'Afrique. Habitués à truster les victoires dans cette épreuve, les clubs du Nord ont connu des fortunes diverses. Mention très bien pour le Raja Casablanca et le Zamalek, vainqueurs en déplacement, mention passable pour Al-Ahly et l'Espérance de Tunis. Bien que contraints au match nul, les deux derniers vainqueurs du trophée sont également en ballotage favorable.

Ce n'est pas le cas du Wydad Casablanca, battu au Ghana par Hearts of Oak (1-0), mais aussi et surtout des deux représentants algériens, le CR Belouizdad et l'ES Sétif, battus respectivement par l'ASEC Mimosas (photo) et le FC Nouadhibou (3-1). Pour le reste le Horoya et Simba, vainqueurs en déplacement s'affirment comme des puissances montantes tandis que les Mamelodi Sundowns et le TP Mazembe ont assuré l'essentiel en ramenant un résultat nul de leurs déplacements.

Résultats du deuxième tour préliminaire aller :





Les manches retour auront lieu le week-end prochain, sur le terrain des clubs qui se déplaçaient à l'aller.